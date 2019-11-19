MERSİN - Mersin'de eski karısı öğretmen Kübra Aşkın'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Davut Demir, öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin Barosu ve çeşitli kadın derneklerinin avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Kübra Aşkın'ın kardeşi Zehra Özsel ve Saliha Aşkın, sanık Davut Demir'den şikayetçi olduklarını belirtti.

Anne Sebirhan Aşkın ise Demir'in kızına sürekli şiddet uyguladığını söyledi.

Kızlarını iyi bir şekilde yetiştirdiğini ifade eden anne Aşkın, "Aralarındaki sorunu kızım ayrılana kadar bana söylemedi. Keşke erken söyleseydi. O benim meleğimdi, kuzumdu. Yalan beyanlarıyla kendini kurtarmaya çalışıyor. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanık Davut Demir ise ailenin beyanlarını kabul etmediğini belirterek, yaptığı şeyin yanlış olduğunu kaydetti.

Aileyle görüşmeye çalıştığını ancak telefondan engellendiğini öne süren Demir, "Kimsenin yaşam hakkı elinden alınamaz. Hiçbir sebep bir insanın canını kıymaya değmez. Yaptığım şey yanlıştı. Kübra'yla konuşmak istiyordum beni kovuyordu. O gün karşılaşmasaydık bu olay yaşanmayacaktı. Planlı değildi. Planlı olsa okuluna gider yapardım bunu. Katil oldum. Elime bir şey geçmedi." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları da olayın planlı bir şekilde yapıldığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Adliye önünde protesto



Duruşma öncesinde Mersin Adliyesi önünde toplanan bir grup, kadın cinayetlerini protesto etti.



Grup adına konuşan Gizem Tatar, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek, mahkeme heyetinden "haksız tahrik" ve "duruşmadaki iyi hal" gibi gerekçelerle sanığa indirim uygulamamasını talep ettiklerini dile getirdi.

- Olay

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olan Kübra Aşkın (37), merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde, 15 Şubat gecesi eski eşi Davut Demir tarafından sokakta silahla vurularak öldürülmüş, zanlı olayın ardından emniyete teslim olmuştu.

Sanığın, otomobiliyle evine giden Aşkın'a, aracıyla önünü keserek kaza yaptırdığı, sonrasında da silahla ateş ettiği iddia edilmişti.