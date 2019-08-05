MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ergoterapi Ünitesi açıldı.

Ünitenin açılışını hastane başhekimi Bahar Aydınlı, Ergoterapist Başak Karadağ ve sağlık personelleri gerçekleştirdi.

Ergoterapist Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ünitenin Mersin'de ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Ünitede Ergoterapi ihtiyacı olduğu belirlenen çocuklar için becerilerine uygun aktiviteler yapılacağını dile getiren Karadağ, "Ünitede duyusal, motor ve bilişsel alanlarda problem yaşayan, özgül öğrenme güçlüğü çeken ayrıca dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve herhangi bir sebepten dolayı az gören tanısı almış 0-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik tedavi hizmeti verilecek." diye konuştu.

Karadağ, daha sonra başhekim Aydınlı ve sağlık personeline ünite hakkında bilgi verdi.











