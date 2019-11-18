MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler M.P'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada bir miktar bonzai, 65 gram esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.P. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



