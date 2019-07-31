MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtan kişi tarafından 13 bin lirasının çalındığını iddia eden kişi, polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, avukat olduğunu söyleyen bir kişi, M.A.Y'yı (36) arayarak borcundan dolayı hapis yatma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Zanlıya inanan M.A.Y, kredi kullanarak elde ettiği 13 bin lirayı şüphelinin banka hesabına gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan müşteki, polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



