MERSİN (AA) - Mersin'de, bir internet sitesi aracılığıyla yayımladıkları satılık iş makinesi ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden A.A, satılık torna makinesi ilanı veren Murat isimli bir kişiyle irtibata geçtikten sonra satış işlemi için arkadaşı S.A. ile Mersin'e geldi.

Telefonla görüştüğü ilan sahibinin işinin olduğunu söylemesi üzerine A.A. ve S.A. bu kişinin yönlendirdiği depoya giderek iş makinesini almak istedi.

Depoda bulunan bir kişiye 46 bin lira ödeme yapan ikili, torna makinesinin tıra yüklenmesi için çalışma başlattı.

Bu esnada parayı teslim alan kişi sigara alma bahanesiyle bölgeden uzaklaşırken, depoya gelen A.Z. de elindeki evrakları göstererek makinenin kendisine ait olduğunu belirtti.

Bunun üzerine dolandırıldıklarını anlayan ikili durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, Murat ismiyle ilan veren kişinin A.Ö. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda A.Ö. ile ona yardımcı olduğu iddia edilen A.Z. gözaltına alındı.

A.Ö. ifadesinde olayda H.İ.D. ile birlikte hareket ettiklerini ve daha önce de 2 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıklarını itiraf etti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, firari şüpheli H.İ.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.