Mersin'de "Dinlerin Buluşması" etkinliği - Semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan Mersin Şehir Mezarlığı'nda Müslüman ve Katolik din adamları bir arada dua etti - Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 21. kez düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları