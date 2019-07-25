MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde denize giren ve bir süre sonra hareketsiz kalınca vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kaledibi Mahallesi'ndeki sahilden serinlemek için denize giren Fatma Uyar'ın (63), bir süre yüzdükten sonra suda hareketsiz kaldığı gören vatandaşlar yanına gitti.

Kıyıya çıkartılan Uyar'ın sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Öte yandan, ilçeye bağlı Toslaklar koyundan denize giren 78 yaşındaki Yüksel Yurttaş da suda hareketsiz kalınca vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Yurttaş, olay yerine çağrılan ambulansla götürüldüğü Bozyazı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uyar ve Yurttaş'ın kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.







