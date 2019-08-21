MERSİN - Mersin'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Anamur ilçesine bağlı Ören Antik Kenti yakınında önceki gün denize girdikten sonra kaybolan Ayhan Şeker ile arkadaşı Fazilet Bal'ı arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Sahil güvenlik ile su altı polis ekiplerinin denizde sürdürdüğü aramaya, jandarma ve bazı gönüllü vatandaşlar da karadan destek verdi.

Kayıp yakınları da arama çalışmalarını sırasında sahildeki bekleyişlerini sürdürdü.

Aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.



