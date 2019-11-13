MERSİN - Mersin'de, hurdaya ayrıldıktan sonra ihaleyle satılan lokomotifi çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Devlet Demir Yolları bünyesinde kullanıldıktan sonra hurdaya ayrılan lokomotif, alıcı tarafından parçalanmak üzere Hurdacılar Sitesi'ne bırakıldı.

Lokomotifin tutulduğu yerden kamyona yüklenerek çalınması üzerine Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen B.K, gözaltına alınırken bulunan lokomotif de sahibine teslim edildi.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.







