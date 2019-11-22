Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakim karşısında

Kayıp ihbarında bulunduğu eşini, polisin cinayet bulgularına ulaşması üzerine öldürdüğünü itiraf eden sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı

Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakim karşısında
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN - Mersin'de boşanmak isteyen karısını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Ertürkoğlu (36), ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Çeşitli kentlerden avukatların da yer aldığı duruşmada savunma yapan sanık, eşi Cemile Ertürkoğlu'nun (34) birçok kez kendisini aldattığını iddia etti.

Kendisinden ayrılmak isteyen karısını sevdiği için evliliğini sürdürmek istediğini savunan Ertürkoğlu, şöyle konuştu:

"Aramızın kötü olduğu eşime sürpriz yapmak için hediyeler aldım. Eve geldiğinde düğün şarkımızı açtım. Önce istemediğini söyledi ama sürpriz konusunda ısrar edince kabul etti. Gözlerini bağlayarak yatak odamıza götürdüm. Gözünü açtım hediyeleri verdim ve hatalarından dolayı affettiğimi söyledim. Bana, beni istemediğini, başka birini sevdiğini söyledi. Ben de 'Tamam ver mahkemeye boşanalım' dedim. Sonrasında bana birçok kişiyle ilişki yaşadığını söyleyince olanlar oldu."

Ertürkoğlu, ilk önce maktulün kendisine saldırdığını ileri sürerek elinden aldığı maket bıçağıyla cinayeti işlediğini iddia etti.

Cinayetten sonra cesedi ortadan kaldırmaya çalıştığı süreçlere de savunmasında yer veren sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.

Müşteki olan Cemile Ertürkoğlu'nun ağabeyi C.A ise kardeşinin ellerinde, doğum sırasında oluşan bir komplikasyon nedeniyle engel olduğunu belirterek, sanığa saldırmasının veya direnmesinin mümkün olamayacağını savundu.

Tanık olarak dinlenen C.A'nın eşi A.A da Cemile Ertürkoğlu'nun boşanmak istediği kocasından şiddet gördüğünü iddia ederek, şunları kaydetti:

"Cemile ile birçok kez konuşurduk. Fiziksel şiddetin yanı sıra cinsel şiddet gördüğünü, sanığın sürekli kıskançlık krizlerine girdiğini anlatırdı. Sanık, yanımızda bile sürekli Cemile'nin telefonlarını karıştırır, sosyal medya hesaplarına girmeye çalışırdı. Sanığın aynı zamanda maddi problemleri vardı; borç yapıyordu ve sürekli Cemile'nin paralarını alıyordu. Cemile, bir kere de kendisi uyurken kocasının cep telefonunu alıp, onun ağzından başka kişilere duygusal mesajlar attığını anlattı. Sanık bu mesajlardan birini yine maktulün telefonundan bana göndermişti. Sanık ayrıca, kendisinden boşanmaması için Cemile'yi sürekli hamile bırakmaya çalışırdı. Bunu maktul birçok kez anlattı."

Cemile Ertürkoğlu'nun tanık olarak dinlenen bir iş arkadaşı da maktulün kollarında şiddet izleri gördüğünde durumu sorduğunu, Ertürkoğlu'nun da izlerin kocasının şiddeti nedeniyle oluştuğunu söylediğini ileri sürdü.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, Mersin Kadın Platformu üyeleri de duruşma öncesinde adliye önünde düzenledikleri eylemde, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

- Olay

Mustafa Ertürkoğlu, 28 Kasım 2018'de, polise eşi Cemile Ertürkoğlu hakkında kayıp ihbarında bulunmuş, yakınlarının ihbarı üzerine çiftin evinde inceleme yapılmıştı.

Ekiplerin, evde cinayet izlerine rastlaması üzerine gözaltına alınan zanlı, eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanmıştı. Bankada çalışan Cemile Ertürkoğlu'nun, eşinden boşanmak istediği öğrenilmişti.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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