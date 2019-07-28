MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kundaklandığı belirlenen evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 0617 Sokak'ta içerisinde kimse bulunmayan bir evin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde büyük hasar oluştu.

Evi kundaklayan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, yanan evde ikamet eden R.Ç. hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.