MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik görevlisi Erdal Duru'nun temizlik yaptığı caddede bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde temizlik personeli olan Duru, sabah saatlerinde temizlik yaptığı Silifke Caddesi'nde içerisinde yaklaşık bin lira, kimlik ve kredi kartının olduğu cüzdan buldu.

Belediye ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda cüzdanı sahibi Türkan Gül olduğunu belirledi. Cüzdan sahibine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duru, cüzdanın sahibini bulmak için arayışa girdiğini belirtti.

Gerekli yerlere başvurduğunu aktaran Duru, "Temizlik yaparken, arkamı dönüp baktığımda siyah bir şey olduğunu fark ettim. Poşet sandım, cüzdan çıktı. Biz vazifemizi yaptık. İçinde bir miktar para ile kimlik ve kredi kartları vardı." diye konuştu.

Türkan Gül ise Silifke Caddesi'nde cüzdanını arabadan inerken düşürmüş olabileceğini kaydetti.

Duru sayesinde günü gelen borçlarını ödeyebileceğini vurgulayan Gül, "Cüzdanımı dolu görünce mutlu oldum. Burada da Erdal abiden teslim aldım. Kredi kartı ödemem vardı. Ödemelerimi yapabileceğim. Aksi takdirde sıkıntı yaşayacaktım." ifadesini kullandı.