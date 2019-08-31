MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl nehre balık tutmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan diyaliz hastası Ahmet Demir'in bulunması yönelik çalışmalar, eşinin savcılığa müracaatı üzerine yeniden başlatıldı.

Silifke'de 23 Kasım 2018'de Göksu Irmağı'na balık tutmaya gittikten sonra kendisine ulaşılamayan Demir'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı su altı ekibi ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlarca nehir ve nehrin denize döküldüğü kısımda yürütülen arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı.

Eşi Ayşe Demir'in savcılığa müracaatı üzerine ekiplerce Demir'in kaybolduğu bölgede yeniden arama çalışmalarına başlandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Ahmet Demir, 23 Kasım 2018'de Göksu Irmağı'na balık tutmaya gitmiş, Demir'in yakınları bir süre kendisinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirmişti.

İhbar üzerine AFAD Mersin ekipleri ile jandarma ekipleri arama, kurtarma çalışması başlatmış, nehrin kenarında yapılan aramalarda Demir'e ulaşılamaması üzerine nehirde arama yapılmasına karar verilmiş, olay yerine gelen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı su altı ekibi ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, nehir ve nehrin denize döküldüğü kısımda arama çalışması yürütmüştü.



