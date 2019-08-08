MERSİN (AA) - Mersin'de, Toroslar Belediyesince "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı" imzanlandı.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bir otelde düzenlenen törende, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından yerel yönetimler eliyle toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan eşitlik şartına imza attı.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, kadın-erkek eşitliğinin temel bir hak olduğunu söyledi.

Kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalık oluşturup net bir duruş sergileyeceklerini ifade eden Yılmaz, bu eşitliği demokrasinin bir gereği olarak algıladıklarını kaydetti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Belediye olarak kadının toplumsal alanda eşit haklara sahip olması ve kadın cinayetlerine 'dur' demek adına ilçemizde çalışmalara devam edeceğiz. Belediyemizin İnsan Kaynakları Müdürünün kız kardeşi Filiz Kaplan bir kadın cinayetine kurban gitti. Ayrıldığı eşi tarafından sabah saatlerinde işe gitmek üzere, bizim bölgemizde boşandığı eşi tarafından katledildi. Benzer cinayetlerde yakın zamanda oldu.Bu konuda da meclisimizde oy birliğiyle bu imzayı atmaya karar verdik. kadın cinayetleri bu sorunun en uç noktası. Mevzuatımız kötü değil ama uygulamada eksiklikler ve sıkıntılar var. Bunun dışında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler vereceğiz. Kadın sığınma evi kuracağız. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Kadına şiddetle mücadelede biz de varız. Her türlü şiddetin karşısındayız. Şiddetle topyekün mücadele edilmesi amacıyla çalışacağız."

Yılmaz, kadının gelecek nesillerin güvencesi olduğunu belirterek, kadının izi ve etkisinin hayatın tüm alanında görülmesi gerektiğini kaydetti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aslıhan Topçu ise belediyenin bu girişiminin kadınlara umut verdiğini söyledi.

Bu farkındalığın belediye hizmetlerine yansıtılmasının bölgeye bir sinerji yayacağını dile getiren Topçu, "Bu çalışma oldukça önemli. Bu imzanın ardından bizlerde bu konunun destekçisi olacağız." dedi.

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da kadın-erkek kavramını tanımadıklarını herkese insan olarak baktıklarını belirterek, eşitlik bilincinin ilk olarak ailede verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise yapılan bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da AK Parti hükümeti olarak kadınların her zaman yanında olduklarını ve kadınlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, Başkan Yılmaz, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'na imza attı.



