MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Sıfırdan bir yapı oluşturuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Derneği'ni oluşturduk. Şu anda kulüpleşiyoruz." dedi.

Seçer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen "Kültür, Turizm ve Spor Çalıştayı"ndaki konuşmasında, etkinliği, katılımcı demokrasinin başlangıç çalışmalarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Çalıştayda kentin gelişimi için önemli çalışmaların konuşulacağını belirterek, "Bu çalıştaydan elde edeceğimiz sonuç bizim gelecek 5 yılımızı şekillendirecek. Kültür, turizm ve spor alanında belediyemizin neler yapacağı, hangi projelerin altına imza atacağı buradaki çalışmaların sonucunda ortaya çıkacaktır." dedi.

Seçer, amatör kulüplerin gelişimine yoğunlaşacaklarını da vurgulayarak, "Sıfırdan bir yapı oluşturuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Derneği'ni oluşturduk. Şuanda kulüpleşiyoruz. Yurttaşlarımıza sesleniyorum. Yaz kurslarımız devam ediyor, 15 ayrı disiplinde hizmet vereceğiz. Kapılarımız açık, çocuklarını bize emanet etsinler." ifadesini kullandı.

Çalıştay, 18 Temmuz'a kadar devam edecek.



