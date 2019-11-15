Mersin'de 75 bin paket kaçak sigara ele geçirildi MERSİN - Mersin'de, 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda kontrol yapan polis, M.E'nin kullandığı Romanya plakalı tırı durdur