Mersin'de 74 düzensiz göçmen yakalandı MERSİN - Mersin'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde ülkeye yasa dışı yollardan gird