MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenenlenen "Tarsus Gastronomi Günleri" başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Tarsus Belediyesi, Mersin Kent Konseyi, Zeytin Platformu, Tarsus Slowfood Platformu ve Tarsus Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl Tarsus Gastronomi Günleri'nin "Öğrenelim Öğretelim" temasında yapılacağını belirtti.

Etkinliklerde çok sayıda ünlü yemek şefinin ağırlanacağını ifade eden Lokmanoğlu, Tarsus'un Türkiye'nin dört bir yanından konuklara ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Lokmanoğlu, program kapsamında coğrafi işaretli Sarıulak zeytininin 1000 yıllık ağaçtan toplanarak hasat şenliğinin yapılacağını belirterek, Tarsus Gastronomi Günleri’nin dolu dolu geçeceğini ifade etti.

Konuşmanın ardından katılımcılar stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Etkinlikler 27 Ekim'de sona erecek.



