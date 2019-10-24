MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçta 150 kilogram anfo türü patlayıcı ile çok sayıda fünye ve dinamit ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, rutin kontrol yapan ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu.

Hafif ticari aracın kasasında yapılan aramada sevk belgeleri olmayan 150 kilogram anfo türü patlayıcı ile 800 fünye, 16 dinamit, ateşleme düzeneği ve 500 metre ateşleme kablosu ele geçirildi.

Tarım arazisi açmak maksadıyla kullanılmak istendiği tahmin edilen patlayıcılarla ilgili araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.