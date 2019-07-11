MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) rektörlüğü tarafından Erdemli ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişinin üzerinden 3 yıl geçtiğini anımsattı.

Şehitlere rahmet dileyen Çamsarı, "2016 yılının 15 Temmuz gecesi ülkemiz dünyada eşine az rastlanan mücadele örneği sergileyerek Türk milleti bayrağına, bağımsızlığına, demokrasisine bağlılığını bir kez daha gösterdi. Hain terör örgütü FETÖ üyesi alçaklar 15 Temmuz gecesi Türk ordusunun elbiselerini kirleterek, insanlara kurşun yağdırırken gözlerini bile kırpmamışlardır." dedi.

Tüm terör örgütleri gibi FETÖ'nün de ülkenin birlik ve beraberliğine göz diktiğini belirten Çamsarı, şöyle devam etti:

"FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine hükmetmek ve onu yok etmek için hain planlar ve kanlı tezgahlar kurdu. 15 Temmuz gecesi hain FETÖ, nihai hedeflerine varmak için Pensilvanya'dan düğmeye bastı. Ordumuz ve emniyet güçlerimizin arasına sinsice yerleşen hainler ellerindeki olanaklarla planlarına bir gecede ulaşacaklarını zannettiler ancak unuttukları ve hafife aldıkları bir husus vardı. Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan aziz Türk milleti vatanına el uzatanı kesinlikle affetmezdi. Aslında biraz tarih okusalardı en zor zamanlarda düşmana karşı birlik olup imkansızı başarıp damarlarımızdaki asil kanda olduğunu göreceklerdi ancak bunlar bunu göremedi. Çünkü amaçları bu ülkeyi yok etme ve ortadan kaldırmak için emir almışlardı. Bunu yerine getirmenin gayreti içindelerdi. İçeriden ve dışarıdan aldıkları destekle 15 Temmuz gecesi kalkışma gafletinde bulundular. Tarih bu hainliği ve kalkışmayı kesinlikle affetmeyecektir."

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Cemile Çelik, Prof. Dr. Şerife Yorulmaz ve Doç. Dr. İbrahim Bozkurt, 15 Temmuz kalkışmasıyla ilgili sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Programa Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, akademisyenler, üniversite çalışanları ve daire amirleri de katıldı.