Mersin polisinden öğretmenlere trafik eğitimi MERSİN - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğretmenlere trafik eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda ülke genelinde kara yolları trafik güvenliğinin sağlanmasına