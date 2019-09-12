MERSİN - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğretmenlere trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın çalışmaları doğrultusunda ülke genelinde kara yolları trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen denetim hizmetlerinin yanında yol kullanıcılarına yönelik eğitim faaliyetleri yapılıyor.
Bu kapsam da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Mezitli ilçesinde bulunan İçel Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.