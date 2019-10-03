MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesince, hayvan sevgisine dikkati çekme amacıyla 5-6 Ekim'de Evcil Hayvan ve Doğal Yaşam Festivali (PatiFest) düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla organize edilen festivalde, atölyeler, söyleşiler, gösteriler, yarışmalar ve hayvan sahiplendirme etkili olacak.

Hayvan sevgisine dikkati çekmeyi amaçlayan ve 5 Ekim'de başlayacak olan etkinliğin ilk gününde kedi ve kuş yuvası boyama etkinliklerinin yanı sıra çok sayıda gösteri ve eğitici program yapılacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise eğlenceli atölye programları ve konserler olacak.

- Hayvanat bahçesine giriş de ücretsiz

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ziyarete açık olacak.

Vatandaşların ücretsiz gezebileceği parkta, 83 türden yaklaşık bin 750 hayvan bulunuyor.



