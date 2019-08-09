ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Mersin Millet Bahçesi ihalesinin eylülde yapılacağını açıkladı.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her ile en az bir millet bahçesi yapılması talimatı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Mersin'e de millet bahçesi yapılacağını ifade etti.

Mersin Millet Bahçesi projesinin ilk halinde sadece stat alanının olduğunu, daha sonra etrafındaki alanların ilave edilmesiyle millet bahçesinin 46 bin metrekareden yaklaşık 150 bin metrekareye çıkarıldığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Mersin millet bahçesi projemizde 6 bin 500 metre yürüyüş yolu, bin metre bisiklet yolu, 2 bin 550 ağaç, 83 bin metrekare çim alanı, 120 bin 625 çalı, iki millet kıraathanesi, turist bilgilendirme ofisi, bin 764 metrekare çocuk oyun alanı ve 11 bin metrekarelik etkinlik alanı olacak."

Bulut, Mersin Millet Bahçesi'nin ihalesinin eylül ayında yapılacağını söyledi.



Mersin Yenişehir Belediyesinden millet bahçesine ilişkin yapılan açıklamalara ilişkin ise Bulut, şunları kaydetti:



"Yenişehir Belediyesinin stat arazisinin kendilerine verilmesi talebi yazılı olarak idaremize ulaşmış olup, söz konusu projenin ihale aşamasında olduğu kendilerine bildirilmiştir. Belediyenin önerdiği ışıklandırma, yeşillendirme ve düzenleme gibi geçici çözümlerin bu aşamada uygun olmadığını düşünüyorum."