MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yılın ilk 6 ayında yangın, afet ve kurtarma olmak üzere toplam 4 bin 265 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yılın ilk 6 ayında yoğun bir dönem yaşadı.

Kentte "7/24 Her Koşulda" sloganıyla, 15 bin 620 kilometre alanda, 33 hizmet noktası, 5 şube müdürlüğü, 644 personel ve 98 araçla vatandaşlara hizmet veren ekipler, bu yılın ilk yarısında 2 bin 667 yangın, bin 598 kurtarma, 213 eğitim ve tatbikat olmak üzere toplam 4 bin 265 görev sayısına ulaştı.

Ekiplerin en düşük görev sayısı 492 ile nisan ayında, en yüksek görev sayısı ise 984 ile haziran ayında oldu.