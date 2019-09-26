Mersin Devlet Opera ve Balesi sezonu "9. Senfoni" ile açacak MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2019-2020 sanat sezonunu "L. V. Beethoven 9. Senfoni" konseriyle açacak.MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, tarihin en büyük bestecileri arasında gösterilen 2020 yılında doğumunun 250. yılı kutla