Mersin Devlet Opera ve Balesi "Carmen"i sahneleyecek MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"i yarın sahneleyecek. MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'e ait