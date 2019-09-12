Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanlığından aşure ikramı BURDUR - Memur-Sen Burdur Kadın Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure dağıttı.Burdur Öğretmenevi önünde düzenlenen programa Burdur Valisi Hasan Şıldak da katıldı. Vali Şıldak ve kadın kolları üyeleri vatandaşlara aşure dağıttı. M