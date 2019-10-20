Meksika'da hükümet Culiacan kentine ilave askeri birlik sevk etti

Hükümet, çete üyelerinin saldırılarının ardından asayişin kontrolü için Culiacan kentine ilave askeri birlik sevk etti.

Meksika'da hükümet Culiacan kentine ilave askeri birlik sevk etti
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde "El Chapo" (Cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlunu evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlerle uyuşturucu çetesi üyeleri arasında çıkan çatışmalar ve olayların ardından bölgeye asker takviyesi yapıldı.

Meksika hükümeti, hafta içi 8 kişinin öldüğü çatışma ve şiddet olaylarının ardından asayişin kontrolü için Culiacan'a ilave askeri birlikler gönderdi.

Sinaloa Kamu Güvenliği ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meksika Ordusu Özel Kuvvetleri'nden 230 kişilik askeri birliğin "vatandaşları korumak" için Culiacan'a ulaştığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu yönetimin temel amaçlarından biri, bu ülkede asayişi sağlamaktır ancak bunu yaparken babalar, anneler ve çocuklar riske edilmemelidir. En önemli şey insanların hayatı." ifadelerini kullandı.

Obrador, Trump ile telefonla görüştü

Culiacan'da, Guzman'ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in polis tarafından yakalanmasının ardından çete üyelerinin güvenlik güçlerine ateş açması, caddeleri kapatması, araçları ateşe vermesi ve halk arasında paniğe neden olması üzerine güvenlik güçlerinin operasyonu durdurması ve Ovidio Guzman'ın serbest bırakılması birtakım eleştirilere neden oldu.

Meksikalı yetkililer, Ovidio Guzman'ın serbest bırakılmamış olması durumunda 200'den fazla sivilin ölebileceği tahmininde bulundu.

Hükümet yetkilileri, kentte güvenliğin sağlanması, şiddet olaylarının ve daha fazla can kaybının önüne geçilmesi için operasyona son verildiğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Biz diktatör değiliz, zorba da değiliz. Tüm insanların yaşamına daima saygı göstereceğiz ve bu şekilde barış sağlanacak." diye konuştu.

Culiacan'daki olayların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştüğünü ifade eden Lopez Obrador, Trump'ın Meksika ile "dayanışma" içinde olduğunu belirttiğini kaydetti.

Lopez Obrador, Twitter'dan, "Meksika'nın egemenliğine gösterdiği saygı ve iyi bir komşuluk politikası sürdürme konusundaki istekliliği" dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Lopez Obrador ve Trump'ın telefon görüşmesinde ABD'den Meksika'ya yasa dışı silah akışını "dondurmak" için iki ülkenin birlikte çalışması konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Çete üyeleri Culiacan kentini savaş alanına çevirdi

ABD'de tutuklu bulunan Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı perşembe günü evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlere, çete üyelerince saldırıda bulunuldu, çete üyeleri ayrıca, kentin farklı bölgelerinde şiddet eylemleri başlattı.

Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve vatandaşlara rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasına yol açmıştı.

Olayların ardından acil toplanan Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar vermişti.

Ulusal Savunma Sekreteri Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, olaylarda 5 çete mensubu, bir Ulusal Muhafız, bir tutuklu ve bir sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu güvenlik görevlisi 16 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lopez Obrador, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Tek bir suçlunun yakalanması insanların hayatına mal olmamalı. Güvenlik kabinesinin kararını destekliyorum. Ölüm istemiyoruz, savaş istemiyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

Guzman ailesinin avukatı Juan Pablo Vadillo, Oviedo Guzman'ın serbest bırakıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

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