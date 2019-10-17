Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde

Türk savunma sanayisinde son yıllardaki gelişim atağı, yerli ve milli silahların envantere kazandırılmasını sağladı.

Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde
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Isparta Düğün Salonları

ŞANLIURFA - Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar ağırlıklı mühimmat kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Mehmetçik'in başarısı, milli ve yerli silahlarla artırılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere, silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında terör hedefleri, yerli imkanlarla üretilen silahlarla etkisiz hale getiriliyor.

TSK tarafından 24 Ağustos 2016'da başlatılan "Fırat Kalkanı" ile 20 Ocak 2018'de başlatılan "Zeytin Dalı" harekatlarında dikkati çeken yerli silahlardan, 9 Ekim'den bu yana başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda da etkin şekilde faydalanılıyor.

Yerli silah ve teçhizatla donatılan komandolar, harekat bölgesinde intikal, arazi arama ve tarama faaliyetleri ile teröristlere karşı mücadelede ediyor.

Diğer taraftan tanklar, roket, obüs ve topçu bataryaları ile Türkiye'nin farklı yerlerinde üretilen sistemler, harekata ve kara birliklerine güç veriyor.

KNT-76 ilk kez Barış Pınarı Harekatı'nda kullanıldı

Makine Kimya Endüstrisi Silah Fabrikası'nda (MKEK) seri olarak üretilen ve bir kısmı TSK'ye teslim edilen keskin nişancı tüfeği KNT-76, Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmaya başlandı.

Yaklaşık 800 metre etkili menzile sahip tüfekte bulunan keskin nişancı dürbünü "Keskin", termal silah dürbünü "Bozkurt 675" ile refleks nişangah ve lazer işaretleyici de milli imkanlarla üretildi.

MPT-55 ve MPT-76 yine gözde

TSK'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığının oluşturduğu Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği (MPT) serisi, daha önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da gözde silahlar arasında yer alıyor.

Özel kuvvetler ve komandoların elinde bulunan, 400 metre etkili, 3 bin 600 metre azami menzile sahip MPT-55 ile geliştirilmiş modeli olan 600 metre etkili menzile sahip MPT-76, terör unsurlarına karşı etkin şekilde kullanılıyor.

MPT-55 ise yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla da dikkati çekiyor.

Dakikada 700 mermi atabilen, 4 kilo 180 gram ağırlığında gövde yapısına sahip ve 7,62 milimetre namlusu olan MPT-76 da teleskopik dipçik ve aynı zamanda el tutmağı vazifesi gören yere sabitleyici çatal ayağa sahip. Silaha, gece görüşü ve dürbün de takılabiliyor.

TSK'nin çelik yumruğu M60T tankları

Kayseri 2. Ana Bakım Merkezi'ndeki modernizasyon projesi ile ilk kez bir Türk tankına reaktif zırh koruma kabiliyeti kazandırılmasıyla TSK'nin çelik yumruğu haline gelen M60T tankları, harekatta TSK'nin vurucu gücü olma potansiyeli ile öne çıkıyor.

Otomatik hedef takip sistemi ile hareketli halde atış kabiliyeti kazandırılan, yüzde 30 yan eğik, yüzde 60 dik engel aşma, yüzde 45 meyilli araziden inme, kasis geçiş testi, 90 derece engel aşma, hendek geçme ve yüzme testlerinden tam not alan tanklar, terör hedeflerini yok ediyor.

M60T tankları, sahip oldukları yüksek teknoloji sayesinde kendisine yöneltilen tanksavar füzelerini tespit edip önceden alarm ikaz vererek, tam koruma kalkanı sağlıyor.

Teröristlere korku salan Fırtına obüsleri

Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilen, her türlü arazide hareket yeteneğine sahip olan Fırtına obüsleri, hareket halindeyken bile 30 saniyede atışa hazır hale geliyor.

Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinde en önemli rollerden birini üstleniyor.

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