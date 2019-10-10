Mehmet Akif'in diliyle sahnede 'milli şuuru' anlatıyorlar

Bursa Devlet Tiyatrosunca gösterimi yapılacak "Şair, Şiir, Şuur" adlı tek kişilik oyun, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'de ve İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadığı zorlukları konu alıyor.

Mehmet Akif'in diliyle sahnede 'milli şuuru' anlatıyorlar
0
Isparta Düğün Salonları

BURSA - Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemde geçirdiği zor günleri tiyatro sahnesine taşıyan tek kişilik ve tek perdelik "Şair, Şiir, Şuur" oyunu, Bursalı sanatseverlerle buluşuyor.

Bursa Devlet Tiyatrosunun (BDT), Murat Ozan'ın yönetmenliğinde ilk olarak bugün, yarın ve 12 Ekim akşamı Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahneleyeceği, Burak Akyüz'ün yazdığı 50 dakikalık oyunda Mehmet Akif Ersoy'u Emre Nurettin Örük canlandırıyor.

"Şair, Şiir, Şuur" ile Mehmet Akif'in hayatının tek perde sahneye konulacağı oyun dekoru ve müziğiyle çok sesli ve renkli bir atmosferde sunuluyor.

Oyunun yönetmeni Murat Ozan, AA muhabirine, oyunun Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı nasıl ve hangi koşullarda yazdığını konu aldığını söyledi.

Mehmet Akif'in hayatını biyografik bir bakış açısıyla ele alan oyunda şairin aile hayatını, cephede ve Milli Mücadele'de üstlendiği rolü sahneye eş zamanlı yansıtmaya gayret ettiklerini aktaran Ozan, şöyle devam etti:

"Şair, Şiir, Şuur'u Milli Mücadele nezdinde değerlendirmek lazım. Batılıların 'soft power' dedikleri yumuşak gücün, binlerce yıldır yaşadığımız Anadolu topraklarında bizim için de çok önemli ve etken bir cümle karşılığı var aslında. Bu da sanatla, kültürle tam anlamıyla karşılığını buluyor. İşte coğrafyamızda bu yumuşak gücü elinde bulunduran ve ileriye dönük memlekete dönük vizyonu belirleyen bilgelerimizden, münevverlerimizden biri de Mehmet Akif Ersoy. Lakin Mehmet Akif Ersoy'un, yaşadığı dönemde çok fazla kıymetini bilmediğimizi düşünüyorum. Hem eserleri hem de kişiliği nezdinde çok sıkıntılı dönemler yaşamış ve daha sonrasında da çok esamesi okunmamış. Sadece yazdığı milli marşı özel günlerimizde okumakla yetinmişiz. Bir sanatçı olarak bunu kendime vazife olarak görüyorum. Zaten oyunumuz, ismindeki gibi şuurlu bir millet ve nesil bilincinin oluşması için bu münevverlerimizi, Milli Mücadele kahramanlarımızı özellikle de o yumuşak gücün içine giren sanatçı, şair, ilim insanlarımızı bugün daha çok kucaklamamız, onlarla ilgili daha çok üretimler yapmamız ve seyircimizle buluşturmamız lazım."

Ozan, Mehmet Akif'in hayatının önemli bir kesitinin anlatıldığı oyunun, Milli Mücadele'nin devam ettiği, Birinci Meclis'in kuruluşuna rastlayan zaman dilimini vatan şairinin gözünden aktardığı bilgisini verdi.

"Akif'in peşine düştüğü mihenk taşı; 'Korkma' kelimesi"

Yönetmen Murat Ozan, 5 yıldır Milli Mücadele konularında eserler üzerine çalıştığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Ozan, "O büyük eserin içinde bir kelime öne çıkıyor, altını çiziyoruz, 'Korkma' kelimesi. 'Korkma' kelimesi dün de bugün de bizler için çok önemli. Akif'in büyük özverilerle, meşakkatlerle Tacettin Dergahı'nda 10 günde yazdığı, peşine düştüğü yegane kelime, aslında mihenk taşı. Onunla başlıyor, girizgaha onla başlıyor. O 'Korkma'nın altını çok iyi doldurmamız gerektiğini, manasını çok iyi irdeleyip hepimizin bu bağlamda iyi düşünmemiz ve geleceğe iyi vizyonlar belirlememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ozan, Türk milletinin, binlerce yıldır yaşadığı bu coğrafyada hep sıkıntılar yaşadığını ancak feraseti ve mücadelesiyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardığını dile getirdi.

Son dönemde Türkiye'nin çevresinde yaşananlara değinen Ozan, "Gerekli olan her şeye sahibiz. Suriye'de, Orta Doğu'daki durumların ortada olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. Oyunla şu mesajı halkımıza verelim; biz bir olduğumuz zaman, iri olduğumuz zaman ve diri olduğumuz üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir musibet yoktur." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''
Isparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajı
Isparta'da Fetih Suresi okundu
​Erdoğan'dan ikinci talimat geldi! Milyonlarca çalışana müjde
Atık Piller Çöp Değildir
Isparta'da narkotik operasyon!
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı
TED Isparta Koleji'nde torunlarıyla bir araya geldiler
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı09 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttıIsparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı08 Ekim 2019
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldıIsparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı09 Ekim 2019
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADIBAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI07 Ekim 2019
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyorUlaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor07 Ekim 2019