Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler otizmli öğrencileri yuhaladı" başlıklı haberle medyaya yansıyan olayla ilgili açıklama yapıldı.

MEB müfettişleri tarafından olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Aksaray Rehberlik Araştırma Merkezi uzmanları tarafından okul velilerimiz için özel eğitim kapsamındaki öğrencilerimizle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır."

Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiasına Valilikten yalanlama

Aksaray Valiliğinden, yapılan yazılı açıklamada, Aksaray Merkez Mehmetçik İlkokulunda 32 derslik olduğu, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 334 öğrencinin öğrenim gördüğü belirtildi.

Özel eğitim öğrencilerinin okulda 5 yıldır öğrenime devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklar okulda normal eğitim öğretime devam etmektedir. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."