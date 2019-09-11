MEB yeni EBA'yı hizmete sundu

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan EBA'yı öğrenci ve öğretmenlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeniledi.

MEB yeni EBA'yı hizmete sundu
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeniledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (YEĞİTEK) 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler doğrultusunda yenilenen EBA, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci ve öğretmelerin hizmetine sunuldu ve hafta başında yayına başladı.

Bu arada ders kitaplarına kare kodlar yerleştirilerek mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine yeni EBA üzerinden doğrudan erişim sağlamak mümkün hale getirildi.

Ders kitapları, anlatım videoları, sınavlar ve diğer uygulamaların tek alandan, kolay erişilebilir şekilde sunulduğu portalda kazanımlarla eşleşen içerikler, EBA Ders'te ilgili ders alanına alındı.

Etkileşimli tahtalara özel içerikler EBA'da

Yeni EBA'da kazanımlarla doğrudan eşleşmeyen fakat öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine veya eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak diğer destekleyici içerikler de oluşturulan "Kütüphane" alanından sunuluyor.

Öğretmenlerin ders saatlerini zenginleştirmek amacıyla FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılan etkileşimli tahtalar için geliştirilen özel içerikler de EBA'da yerini aldı.

Zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatları EBA'ya tanımlanırken, branş öğretmenlerine sistemde öğrencilerine çalışma gönderebilme, içerik üretimi yapabilme ve soru-sınav oluşturabilme imkanı sunuldu.

Öğrencilerin kişiselleştirilebilen profil sayfaları olacak

EBA'da öğrenci ve öğretmenler için kişiye özel kullanım imkanı tanıyan çalışmalar da gerçekleştirildi. Bu kapsamda kişiselleştirilmiş grafiksel kullanıcı ara yüzüyle her öğrenci e-Okul sisteminden kendisine aktarılmış derslere doğrudan ulaşabilecek.

Son çalışmalarının, derslerdeki performanslarının ve paylaşımlarının yer aldığı kendilerine özel profil sayfalarını kullanabilecek öğrenciler, sayfaları üzerinden kendini tanıtma, katıldıkları sosyal faaliyet belgelerini sunma ve akademik başarılarını sergileme imkanı yakalayacak.

Kişiye Özel Takvim uygulaması sayesinde ise e-Okul'dan alınan sınav tarihleri ve öğretmen tarafından gönderilen süreli çalışmalar öğrencinin sayfasında görüntülenebilecek.

Öğrenciye özel akademik destek sistemi oluşturuldu

Yenilenen EBA ile öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmelerine katkı sağlayacak "akıllı öneri" sistemi de uygulamaya alındı. Uygulamayla öğrencilerin öğretmenleri tarafından gönderilen çalışmalar için çözümleri, sistem tarafından detaylı olarak analiz edilecek ve her öğrencinin eksiklikleri ayrı ayrı tespit edilecek.

Sistem bu eksiklikleri dikkate alarak öğrenciye özel içerikleri belirleyecek ve öğretmenlerin onay vermesi durumunda bunları öğrenciye önerecek.

Özellikle 11. ve 12. sınıflar ile ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik geliştirilen "akademik destek sistemi" sayesinde öğrencilerin belirledikleri hedefe ulaşabilmeleri için özel çalışma programı oluşturulabilecek.

Böylece öğrencilerin kendilerini hedeflerine götüren kişiselleştirilmiş yol haritasıyla çalışmasına olanak sağlanacak.

Öğrencilerin performansları sistem tarafından sürekli izlenecek ve eksik oldukları konular anında tespit edilerek, akıllı öneri sistemiyle öğrencilere özel eksik listeleri ve testler sunulacak.

Öğretmenler için "mesleki gelişim alanı" oluşturuldu

EBA'da öğretmen ve öğrencilerin kullanımını artırmak için "puan toplama" ve motive edici bir deneyim yaşatmak amacıyla da "arma sistemi" kullanılacak.

Ayrıca yeni EBA'da öğretmenler için, öğretim teknik ve yöntemleri, eğitim teknolojileri ve ölçme değerlendirme gibi alanlarda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak içeriklerin bulunduğu "mesleki gelişim alanı" oluşturuldu.

Öğretmen adayları da EBA'ya giriş yapabilecek

Yapılan çalışmayla eğitim, ilahiyat, eğitim bilimleri fakülteleri, sosyal bilimler enstitülerindeki akademisyen ve öğrenciler ile yurt dışı kullanıcıları ve PİKTES kullanıcıları da EBA'ya giriş yapabilecek.

Böylelikle öğretmen adaylarının meslek hayatlarına başlamadan önce EBA'yı tanımalarına ve etkin şekilde kullanmayı öğrenmiş olmalarına imkan sunulurken, özel okul öğrencilerinin de sistemin her alanına erişim sağlayabilme talepleri dikkate alındı.

Kullanıcılar yenilenen EBA'nın tanıtım videosuna "http://www.eba.gov.tr/tanitim" adresinden ulaşabilecek.

Bakan Selçuk'tan "EBA" paylaşımı

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yenilenmiş EBA'nın tanıtım videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "EBA artık hepimize özel… Eğitim Bilişim Ağımız yenilendi; teknoloji ve sosyal ağları müfredatla buluşturduk. Öğrencilerimiz kendini test etme, öğretmenlerimiz ise mesleki gelişim fırsatı bulacak. Bireyselleştirilebilen EBA eğitime iyi gelecek." ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Burcu Çalık


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