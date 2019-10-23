ANKARA - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, okullarda kalite kültürünü geliştirmek ve kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamı için kalite güvence sisteminin kurulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarının tamamında kurumsal kaliteyi izlemek ve elde edilen bulgular temelinde kurumları sürekli iyileştirmek hedefiyle 9 Mayıs 2019'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi" yayımlanmıştı.

Bu kapsamda, bu dönem mesleki ve teknik ortaöğretimde proje okullarının tamamı, kurumsal dış değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

246 okulun bir kısmının planlanan dış değerlendirmesinde birinci etap 14-18 Ekim'de tamamlandı, bir kısmında 4-8 Kasım'da tamamlanacak. Kurumsal dış değerlendirmede, kalite güvence sistemi ile ilgili eğitim alan yöneticiler ve öğretmenlerin yanı sıra ilk kez, sektör temsilcileri de yer alıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mesleki ve teknik eğitim veren okulların tamamı için kalite güvence sistemi kurduklarını bildiren Özer, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, öncelikle her bir okulumuz, kendi öz değerlendirme raporunu hazırladı. Öz değerlendirme raporları, her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl iyileştireceklerini ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir şekilde içeriyor. Bu dönem sektörlerle imzaladığımız iş birliği protokolleri ile proje kapsamına aldığımız okullarımızı dış değerlendirmeye aldık. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermektir. Süreç tamamlandığında, kurumsal dış değerlendirmeye yönelik bir değerlendirme raporu da yayımlayacağız. İyi uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de çalışmalar yapacağız."

Kurumsal dış değerlendirmede, bu dönem proje okullarına öncelik verdiklerinin altını çizen Özer, "Son bir yılda, sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurduk ve bu iş birlikleri kapsamındaki okullarımızı proje okulları yaptık. Sektörleri eğitim süreçlerine dahil ettiğimiz gibi kalite süreçlerine de dahil ettik. Dış değerlendirme ekiplerine sektör temsilcileri ilk kez katıldılar." diye konuştu.

Özer, yaptıkları çalışmaların sadece kalite süreçlerini iyileştirmeyeceğini, aynı zamanda sektörlerde de mesleki eğitimin kalitesi ile ilgili uluslararası standartlarda kültürün yaygınlaşmasına katkı vereceğini vurguladı.

Proje okulları, mükemmeliyet merkezlerine dönüşüyor

Özer, proje okullarını, bulundukları bölgelerde mesleki ve eğitimde mükemmeliyet merkezlerine dönüştüreceklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mükemmeliyet merkezlerine dönüşecek proje okullarına ilişkin şunları kaydetti:

"Her ilimizde en az bir proje okulumuz bulunuyor. Bu okullarımızı sürekli güçlendiriyoruz. Zaten sektör temsilcilerinin de aktif katkıları söz konusu. Dolayısıyla her bir okulumuzu nihayetinde eğitim verdikleri alanlarda birer mükemmeliyet merkezine dönüştüreceğiz. Bu okullarımızdan mezun olanların istihdam kapasiteleri de oldukça yüksek. Sonuç olarak diğer okullarımız için de rol model olacaklar ve geliştirdikleri iyi örnekler ve uygulamalar, bulundukları bölgelerdeki diğer okullarımızda yaygınlaştırılacak. Bu süreç mesleki ve teknik eğitimin algısına da olumlu katkı sağlayacaktır."