MDOB "Frida" balesini sahneledi MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun yaşam öyküsünün anlatıldığı "Frida" isimli eseri sanatseverlerin beğenisine sundu. MDOB tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde sunulan iki perdel