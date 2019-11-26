MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin "Aşk İksiri" komik operasının prömiyerini gerçekleştirecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, dünya prömiyeri 1932 yılında Milano'da, Türkiye prömiyeri 1952 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde yapılan, opera, Mersin’de modern yorumuyla sahnelenecek.

Kültür Merkezi'nde 28 Kasım'da yapılacak prömiyerin, rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin, dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, ışık tasarımını Tarı Deniz yapacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın üstlenececeği 2 perdelik komik operada başlıca rolleri Sevil Erçak Turgut, Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Baran Taner, Kazım Erdem Özdemir, Cengiz Sayın, Serkan Sevinç, Arda Aktar, Serkan Karagöz, Faik Mansuroğlu, Pınar Duygu Çınar, Gülin Dönmez ve Ceren Göğüş paylaşacak.

Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eser, Napoli’de bir kafede garsonluk yapan Nemorino'nun, patronu Adina'ya olan aşkını anlatıyor.







