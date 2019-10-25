MDOB, "Amadeus" balesinin prömiyerini yapacak MERSİN - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Amadeus" balesinin prömiyerini yapacak.MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın üstlendiği, müzikleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Ziya Arman'a a