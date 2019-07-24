DENİZLİ (AA) - Matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından "matematik bilgisinin insanlara aşılanmasına ve sevdirilmesine yardımcı olmak" amacıyla hazırlanan "Durakta Matematik" projesi Denizli'de hayata geçirildi.

Türkiye genelindeki 81 ilde 107 matematik öğretmeni arkadaşıyla birlikte projeyi yürüten Karip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık öğretmenlik hayatında hemen herkesin matematiği başaramayacakları korkusuyla okula geldiğini gördüğünü söyledi.

Bu ön yargıları derslerde görsel çizimler sayesinde büyük oranda aştığını fark ettiğini aktaran Karip, proje çerçevesinde matematik içerikli karikatürlerden oluşan afişleri tüm vatandaşların göreceği otobüs duraklarına asmaya başladıklarını vurguladı.

Karip şöyle konuştu:

"Biz bu ön yargıların kırılmasına bir nebze yardımcı olacağız. Vatandaşlar bir yandan otobüs beklerken diğer yandan da matematiği öğrenecek. Eğitimin sadece dört duvar arasında kalmadığını gösteren proje, adeta boş zamanın düşmanı olacak. Matematik korkusu var çocuklarımızda. Bu korkuyu yıkmak için derslerimizde çeşitli etkinlikler yapıyoruz ancak yeterli olmuyor. Sadece çocuklarımızın için değil 7'den 70'e herkesin bu çalışmadan faydalanmasını istiyorum."



Karip, duraklara asılan resimlerle eğlenceli bir şekilde matematik bilgisini insanlara aşılamayı hedeflediklerini belirterek, görsel zeka ile matematiğin birleşmesi sonucu harika sonuçların ortaya çıktığını dile getirdi.



Denzili'de 9 yaşındaki Mehmet Aksoy da annesiyle otobüs beklerken, duraktaki problemleri çözmeye çalıştığını söyledi.

Resimler arasında yer alan matematik bilgilerini çok beğendiğini vurgulayan Aksoy, "Çok ilginç bir çalışma. Biraz resim biraz matematik karışımı. Otobüs gelene kadar matematik işlemleri yaptım." diye konuştu.



Fatma Yaren Yaya (8) ise öğretici bilgilerin yer aldığını ve "Durakta Matematik" uygulamasını çok sevdiğini ifade etti.