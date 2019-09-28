Mashattan Gurme CarrefourSA yenilenerek açıldı

CarrefourSA, tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetlerine kadar yenilediği Maslak Mashattan’daki Gurme marketini müşterileriyle buluşturdu - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: - "Yenilediğimiz marketimi

Mashattan Gurme CarrefourSA yenilenerek açıldı
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - CarrefourSA, tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetlerine kadar yenilediği Maslak Mashattan’daki Gurme marketini müşterileriyle buluşturdu.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, İstanbul Maslak’ta yenilediği Mashattan Gurme marketini CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla müşterileriyle birlikte hizmete açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Gurme marketlerinin özgün bir tasarıma, geniş bir ürün gamına ve rahat alışveriş imkanına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"CarrefourSA olarak yeni nesil market anlayışımızı farklı market formatları şeklinde müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Maslak, İstanbul’un iş merkezlerinden biri olarak hem bulunmamız gereken ve yatırım yapmamız gereken bir yer olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla hem bu bölgede yaşayanların hem de iş merkezlerinde çalışanların tercih ettiği Maslak Mashattan’daki Gurme CarrefourSA marketimizi, tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetleri içeren reyonlarına kadar yeniledik. Mashattan Gurme CarrefourSA, toplam 1000 metrekare satış alanına sahip.

Yenilediğimiz marketimizle müşterilerimize kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün için her damak tadına uygun hem alışageldikleri kalite ve çeşitte ürünleri hem de alışılagelmişin dışında dünyanın farklı mutfaklarından ülkemize getirdiğimiz tatları sunuyoruz. Gurme marketlerimizi önemsiyoruz; farklı tat arayışı içinde olanlar ya da mesleği Gurme olup sürekli olarak yabancı mutfaklardaki yemekler için ürün ihtiyacı bulunanlar adına adeta bir lezzet deneyimleme platformu olarak hizmet sunuyoruz."


- "Farklı lezzetleri arayanlara vazgeçemeyecekleri bir mekan sunuyoruz"


CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de Mashattan Gurme CarrefourSA marketine ilişkin olarak Maslak’ın hem yaşam hem de iş merkezi olduğunu belirterek, özellikle yabancıların yoğun olduğu bir bölge olduğunu aktardı.

Erçevik, Mashattan Gurme CarrefourSA’nın konumu itibarıyla farklı bir müşteri portföyüne hizmet verdiğini vurgulayarak, yenileme faaliyetlerini şöyle anlattı:

“Gurme marketler, üç özelliğiyle öne çıkıyor; tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı. Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri ülkemizde arayan müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir mekan sağlamış oluyoruz. CarrefourSA olarak müşterilerimize, damaklarında alıştıkları tatlara, Gurme marketlerimizle hayat katıyoruz.

Mashattan Gurme marketimizde gerçekleştirdiğimiz değişimle artık onlarca balık çeşidi, veteriner hekim kontrollü yüzde 100 yerli besi olan güvenilir et ve şarküteri ürünleri, birbirinden farklı peynir çeşitleri, unlu mamuller, organik ürünler, vegan yeme alışkanlığı olanlara yönelik ürünler, vegan beslenenlerin de tercih edebileceği bir mahzen ve dünyanın birçok noktasından gelen kahve çekirdeklerinden öğütülen kahveler gibi farklı ürünlerimizi uzman çalışanlarımız ile sunuyoruz.

Yalnızca gıda değil, gıdanın haricinde bir mutfakta ya da bir sofrada ihtiyaç duyulan tüm araç–gereçler, evi güzelleştiren tekstil ürünleri vb. ürünleri de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Teknolojik açıdan da yenilediğimiz Mashattan Gurme CarrefourSA’da Hızlı Kasa uygulamamızla müşterilerimize zamandan kazandırıyoruz.”

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediye Başkanı itfaiyecilere seslendi
Ticaret Bakanı yardımcısı Uçarmak,Isparta'da
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır
Isparta OBM'den önemli duyuru
Isparta Belediye Başkanı Başsağlığı Mesajı
Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!
​“Isparta’mızın değerlerini yaptığınız çalışmalarla ortaya çıkarıyorsunuz”
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı
Ispartalı Askerimiz şehit düştü
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir
TED Isparta Koleji'nde LGS Bilgilendirme Toplantısı
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı
Isparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanı
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Isparta'da elma hasadına başlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeriIsparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri23 Eylül 2019
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor24 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyorBinlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor23 Eylül 2019
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladıMor tarlalar 750 bin turist ağırladı23 Eylül 2019
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!23 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığıIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı25 Eylül 2019
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi 23 Eylül 2019
Kamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son VeriliyorKamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son Veriliyor23 Eylül 2019
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak DeğişimiIsparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi22 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başındaEğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında23 Eylül 2019
SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan ÇalışmaSDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma23 Eylül 2019
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi 24 Eylül 2019
Çünür Kavşağı trafiğe açıldıÇünür Kavşağı trafiğe açıldı22 Eylül 2019
Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret EttiIsparta Milletvekili Aylin Cesur, Rektör Çarıkçı’yı Ziyaret Etti23 Eylül 2019
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisiIsparta'da bisiklet akrobasi gösterisi22 Eylül 2019