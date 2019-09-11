MUĞLA - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Muğla'nın Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinde "Türkiye Rallisi" adıyla 12-15 Eylül'de düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı öncesi ilçeye gelen 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu hazırlıklarına başladı.

Takımlara servis veren, son teknolojiyle donatılmış tırlar da malzemeleri ve otomobilleri servis alanına getirdi.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı'nda adeta küçük bir şehir kuruldu. Seyyar ilk yardım hastanesi, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi, garaj alanlarının bulunduğu bölgeye 130 tır malzeme ve platform taşırken yaklaşık bin kişilik ekip de burada çalışma yürütüyor.

Bölgeye gelen bazı takımların iki katlı donanımlı garaj alanı oluşturduğu, bazı takımların ise tırları dönüştürerek garaj ve yaşam alanı kurduğu görüldü.

Marmaris'in giriş ve çıkışına Ralli Kapıları oluşturuldu. İlçenin en işlek bulvar ve caddeleri dünyanın en hızlı pilotlarının fotoğraflarıyla süslendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin hazırlıklarının tamamlandığını, şampiyonanın başlamasını beklediklerini söyledi.

Büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın ikinci kez gururunu yaşadıklarını belirten Üçlertoprağı, "Geçtiğimiz yılın da tecrübesiyle, yoğun bir hazırlık sürecini tamamladığımız Türkiye Rallisi’nin start gününe bir gün kaldı. Yarın Marmaris şehir içinde gerçekleştirilecek etabımızın startına hazırız." dedi.

Üçlertoprağı, dünyanın en hızlı pilotlarına muhteşem etaplar sunacaklarını bildirdi.

İzleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak

Bu yıl "Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu" özelliğine sahip etkinlik, izleyenlere 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşatacak.

TOSFED tarafından merkezi Marmaris'e kurulan Türkiye Rallisi, 988.50 kilometrelik parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta zamana karşı büyük bir rekabete sahne olacak.

Geçen yılki rallinin parkurunda bu yıl birkaç küçük değişiklik yapıldı. Yarışta cumartesi günü 10. ve 13. etaba, muhteşem bir manzara sunan 17 kilometrelik Kızlan etabı eklendi. Diğer bir değişiklikte 2018'e göre ters yönde geçilecek olan Çiçekli etabı yer alıyor.

Servis park geçen yıl olduğu gibi Marmaris merkeze oldukça yakın olan Asparan'da konumlandırıldı.

Start yarın

Takımlar, 12 Eylül Perşembe günü Değirmanyanı'ndaki kısa shakededown etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacak. Pilotlara ise Marmaris Yat Limanı'nda 12 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de sembolik start verilecek.

Şehir merkezinde geçen yılki bölümünde 50 bin kişinin nefeslerini tutarak izlediği iki kilometrelik seyirci özel etabı Türkiye Rallisi başlayacak.

Ekipler, 13 Eylül Cuma günü İçmeler'deki 24,80 kilometrelik etapla güne başlayarak toplamda 38,15 kilometreyle rallinin en uzun etabı olan Çetibeli'ye geçecekler. Cuma günü son olarak 16,57 kilometrelik Ula etabı geçilecek.

Kızlan'da atlama noktaları görsellik sunacak

Toplamda altı etap 14 Eylül Cumartesi günü yer alacak. Gün 33 kilometre uzunluğundaki Yeşilbelde etabıyla başlayacak ve ardından 8,75 kilometrelik Datça etabıyla devam edecek. Ekipler, Asparan'daki servis alanına dönmeden önce Datça Kızlan etabında mücadele edecekler. Bu sene eklenen yeni özel etap Kızlan özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

İki kez 7,22 kilometrelik Marmaris etabı 15 Eylül Pazar geçilecek ve bunlardan ikincisi avantaj etabı (power stage) olacak. Aynı gün geçilecek olan 11,32 kilometrelik Gökçe ve kilometrelik Çiçekli etabı ile rallinin son günü ekiplere zorlu bir mücadele sunacak.

Bu arada, yarışı izlemek isteyenler için rehber ve tüm güncel bilgiler, IOS ve android işletim sistemleri için hazırlanan ve ücretsiz indirilebilen "Rally Turkey" uygulaması ile "www.rallyturkey.com" web sitesinde yer alıyor.

Muhabir: Sabri Kesen



