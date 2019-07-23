Marmara Üniversitesi tercih günleri

- Marmara Üniversitesi, tercih günlerinde üniversite öğrenci adaylarını ve ailelerini bekliyor

Marmara Üniversitesi tercih günleri
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi, tercih günlerinde üniversite öğrenci adaylarına ve ailelerine kapılarını açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye giriş sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversitelerde tercih ve tanıtım günleri başladı.

Her yıl olduğu gibi 2019'da da tercih ve tanıtım günleri 24 Temmuz’a kadar Marmara Üniversitesi Göztepe yerleşkesi Şehit Ömer Halis Demir Spor Salonu’nda sürecek.

Marmara Üniversitesi bünyesinde bulunan 16 fakülte, 4 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu, tercih günleri için açtığı stantlarda dekanları, müdürleri, öğrencileri ve öğretim üyeleri ile üniversite öğrenci adaylarını ağırladı. Böylece adaylar, üniversiteyi daha yakından tanıma imkanı buldu.

Yoğun ilginin olduğu 22 Temmuz'da, aday öğrencilerin ve ailelerinin soru işaretlerine cevap verilmeye çalışıldı. Arzu ettikleri bölümlerin hocalarıyla ve öğrencileriyle birebir görüşme imkanı bulan adaylara, meslek seçimlerinde yol gösterildi. Misafirler, Marmara Üniversitesi’nin tarihi, yerleşkeleri, barınma, beslenme, sağlık ve sosyal olanakları, değişim programları gibi çeşitli hususlarda bilgilendirildi.


- 75 bin 771 öğrenciye eğitim imkanı sunuyor


Marmara Üniversitesi, 1883 yılından bu yana eğitim-öğretim hayatını sürdüren Türkiye’nin en köklü devlet üniversitelerinden biri konumunda bulunuyor. İstanbul’un merkezi yerlerinde konumlandırılmış yerleşkeleri bünyesinde 16 fakülte, 11 enstitü, 5 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu bulunduruyor. Akademik birimlerinde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça olmak üzere 5 dilde eğitim veriliyor.

Üniversitede Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile yurt dışı eğitim ortaklıkları sunuluyor. Marmara Üniversitesi, 2019 yılı verilerine göre, 75 bin 771 öğrenciye eğitim imkanı sunuyor. Güçlü eğitim kadrosuyla da göze çarpan üniversitenin 3 bin 401 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi bulunuyor. Bunlardan 670’i profesör, 365’i doçent, 635’i doktor unvanına sahip, alanında yetkin isimler oluyor.

Akademik olanakların yanı sıra öğrencilere sosyal bir hayat da sunan Marmara’da, 148 öğrenci kulübü faaliyet gösteriyor.


- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, alanında Türkiye’nin en köklü ve deneyimli fakültelerinden birisi. Ulusal ve uluslararası hukuka hakim hukukçular yetiştirme, hukuki araştırmalar yapma, hukuk biliminin gelişimine katkı sağlama ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti verme misyonuna sahip olan fakültede eğitim dili Türkçe. İkili öğretimin de yapıldığı fakültede zorunlu staj uygulaması bulunuyor.

Öğrenciler, çift ana dal ve yan dal yapma imkanlarının yanı sıra yurt dışı eğitim fırsatlarından da yararlanabiliyor. Fakültenin, Almanya, Fransa ve İtalya gibi çeşitli ülkelerde bulunan 14 üniversiteyle Erasmus anlaşması mevcut bulunuyor. Fakülte bünyesinde, 27’si profesör, 17’si doçent ve 35’i araştırma görevlisi olan toplam 74 kadrolu öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülüyor.


- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde multi-disipliner yaklaşımla geliştirilen entegre tıp eğitimi programı uygulanıyor. Diğer birçok tıp fakültesinde olduğu gibi entegre tıp eğitiminin sadece ilk 3 yılla sınırlı olmadığı, klinik eğitim dönemlerinde de uygulandığı fakültede seçmeli programlar, araştırmaya yönelik programlar, yurt içi ve yurt dışı öğrenme fırsatları ile zenginleştirilmiş güçlü bir eğitim programı bulunuyor.

Çift ana dal ve yan dal programları ile öğrencilerin bireysel beklentileri karşılanıyor. Fakülte, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu Kurulu tarafından tıp eğitiminde uluslararası standartlar esas alınarak yapılan değerlendirme ile 2010 yılında, Türkiye'de akredite olan ilk tıp fakültelerinden biri. Akreditasyon, 2023 yılına kadar uzatılmış durumda bulunuyor. Eğitim dili İngilizce olan fakülte, Erasmus programı çerçevesinde Avrupa’da 10’un üzerinde tıp fakültesi ile anlaşma sağladı. Ayrıca, öğrenciler seçmeli stajlarını, Sağlıkta Küresel Öğrenme Fırsatları ağı kapsamında, dünyanın dört bir yanından bu ağa üye olan Boston Üniversitesi gibi seçkin tıp fakültelerinde yapabiliyor.

Klinik eğitimin gerçekleştiği, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anadolu Yakası’nın üst düzey sağlık hizmeti sunan hastanelerinden biri konumunda bulunuyor. Söz konusu fakülte, 2014 yılında Maltepe Başıbüyük’te kurulan yeni teknolojik ekipmanları ile donatılan sağlık kampüsüne taşınmıştı.


- Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi


Tarihi geçmişi 1883 yılına kadar uzanan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, köklü geçmişi ile yükseköğretim kurumları arasında saygın bir konuma sahip. Fakülte bünyesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, iktisat, ingilizce iktisat ve maliye olmak üzere 5 ayrı bölümde Türkçe ve İngilizce eğitim veriliyor. Bu imkanlar değişik iş kollarında çalışan mezunların özellikle çok uluslu firmalar tarafından tercih edilmesini sağlıyor.

Fakülte bünyesinde yer alan çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, iktisat ve maliye bölümlerinde ikinci öğretim programı da uygulanıyor. Ayrıca, fakültedeki bölümler üniversiteye giriş sınavında ilk 5 tercihte yer alıyor.

Fakülte bünyesinde lisans düzeyinde 5 bin 200, lisansüstü düzeyde 3 bin 500 öğrenciye eğitim veriliyor. Erasmus programı kapsamında Avrupa’da bulunan 51 üniversiteyle anlaşması olan fakülte, bu çerçevede en fazla öğrenci değişiminin gerçekleştiği fakülteler arasında bulunuyor.


- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi


1984 yılında kurulan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, köklü bir geçmişe sahip olan fakültelerden biri konumunda bulunuyor. Fakültenin sahip olduğu teknolojik altyapı, merkezi konum, öğrenci merkezli olarak düzenlenmiş fiziksel mekanlar, deneyimli akademik kadro ve uygulanan kapsamlı eğitim programları tercih edilme sebeplerini oluşturuyor.

İkili eğitimin de yapıldığı fakültede okuyan öğrenciler, staj programların, çift ana dal ve yan dal programları ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim yapma fırsatlarından yararlanabiliyor.

Öğrencilerin iletişim alanındaki uygulamalı faaliyetlerde tecrübe kazanmalarını sağlayan Marmara Medya Merkezi (MMM), iletişim öğrencileri için büyük bir avantaj sağlıyor. Öğrenciler daha sektöre girmeden, sektör pratiği yapma fırsatı buluyor.


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