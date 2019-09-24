Marmara açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 15 artçı sarsıntının kaydedildiği bildirildi.

Marmara açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.

AFAD: 15 artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,6 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fayı üzerinde orta çukurlukta, Silivri'ye yaklaşık 20 kilometre kadar uzaklıktaki fay üzerinde yaşandığını kaydetti.

Bu fay hattında 17 Ağustos 1999'daki gibi depremler yaşandığını, 1963 yılında da bu faya yakın yerde 6,3 büyüklüğün deprem meydana geldiğini, yine Tekirdağ tarafında da 7,4 ila 6,2 büyüklüklerinde depremler görüldüğünü vurgulayan Nurlu, "Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin 15 artçısı var. En büyüğü 3,4 en küçüğü 1,2 büyüklüğünde. Depremden öncede 3 büyüklüğünde bir deprem var ancak öncü olup olmadığına ilişkin bir şey söyleyemeyiz." diye konuştu.

Denizde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremin bu fay hattında biriken enerjinin de boşaltılmasına yardımcı olduğunu belirten Nurlu, "Türkiye deprem ülkesi. Türkiye'de yılda 23-24 bin deprem yaşanıyor. Birey olarak depreme hazırlıklı olmak zorundayız. AFAD Başkanlığının il müdürlükleri var. Vatandaşlarımız buralardan gerekli eğitim ve farkındalık konusunda gerekli destekleri alabilir. Ailemizle birlikte bir araya gelip deprem planlarımızı gözden geçirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Nurlu, bölgedeki ölçüm istasyonlarından elde edilen bilgiye göre, depremin etkilediği yerlerde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığını kaydetti.

"Deprem kritik bir yerde"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır ise Silivri açıklarında meydana gelen depremin beklenen deprem kuşağında gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem, Marmara depreminde olması beklenen fay zonu içerisinde ve çevresinde olmuş durumda. Silivri açıklarında meydana gelen bu deprem kritik bir yerde gerçekleşti. Son zamanlarda burada bir deprem olmuyordu, yani deprem olmayan bir zon içerisinde olduğu için de biraz tehlikeli. Yapacak bir şey yok, beklemek gerekiyor."

Prof. Dr. Çakır, şunları kaydetti:

"Biz o bölgedeki fayın daima kilitli olduğunu düşünüyoruz. Hem sismoloji verilerinde hem de deniz tabanı gözlemlerimizde fay zonu burada kilitli, dolayısıyla herkesin görüş birliği içerisinde olduğu bir depremde kırılmasını beklediğimiz segmenttir. Bu bir öncü olabilir, bilemeyiz ama beklenen kırıntısına girdiğimiz fay içerisinde olduğu için fay üzerindeki gerilmeyi arttırmış olabilir. Mekanizmasını bilmiyorum, bakmak lazım ama dediğim gibi kritik bir yerde gerçekleşti, bu nedenle öncü bir deprem olabilir fakat diğer yandan da kesinlikle öncü bir deprem diyemem, kimse diyemez. Şu an meydana gelen depremin bir öncü olduğunu söylemek dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil maalesef. Diğer yandan bu deprem, İstanbul merkezine uzak bir yerde gerçekleşti diye biliniyor ama ben daha yakında olduğunu düşünüyorum. Kötü zemin üzerine yapılmış, fabrika ve binalar maalesef büyük risk altında olduğu için yapılacak tek şey bu binaları sağlamlaştırmak ve kentsel dönüşümü hızlandırmaktır."

Bazı okullar tedbir amacıyla boşaltıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremde can kaybı ya da hasar olmadığını belirterek, "Okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı. Okulların boşaltılması, tahliyesi söz konusu değil." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından, bölgede 4 gözlem noktası olan Silivri Doğa Hareketlerini Araştırma Derneğinden bilgi aldığını belirterek, "Yılın 365 günü buraların yer hareketleri izleniyor ve olağan dışı hareketler tespit ediliyor. Onlarla da görüşme yaptım ve onların da söylediklerine göre bu normal, rutin bir deprem, herhangi öncü bir deprem özelliği taşımadığı noktasında değerlendirmeler var." ifadelerini kullandı.

İlçede can kaybı ya da hasar olmadığını dile getiren Yılmaz, bazı okullarda öğrencilerin bahçeye çıkarılmasıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Okullar tahliye edilmedi. Deprem yüzeye yakın gerçekleştiği için daha şiddetli hissedildi, dolayısıyla panik yaşandı. Biz deprem olduğunda başka bir mahalledeydik ancak deprem merkeze yakın olduğu için, şiddetli hissedilince okullardaki öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı. Okulların boşaltılması, tahliyesi söz konusu değil."

Belediye olarak depreme hazırlık yaptıklarını belirten Yılmaz, sözlerini, "Kötü bina stoğunu, depreme dayanıksız binaları bir an önce tespit edip yeni binaları inşa etme gibi bir görevimiz var" diye tamamladı.

Vatandaşlar yaşadığı korku dolu anları anlattı

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremden sonra sokağa çıkan vatandaşlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Silivri'de yaşanan deprem sonrasında sokaklara çıkan vatandaşlar, AA muhabirinin soruları üzerine, okulların boşaltıldığını duydukları için çocuklarını almaya geldiklerini söyledi.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu'na gelen veliler, okulların boşaltıldığı yönünde bilgi aldıklarını belirterek, "Depremden sonra okuldan çocukların dağıtılacağı söylendiği için şimdi okulun önünde çocuklarımızı almak için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Korkuyla yaşadıklarını ebeveynlerine aktaran çocuklar, çatıdan taşların düştüğünü ve çok korktuklarını belirterek, yaşadıkları anları paylaştı.

Muhabir: Hanife Sevinç,Ayşe Büşra Erkeç,Kübra Kara,Başak Akbulut Yazar


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