Mardin ve Şırnak'ta terör mağduru 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi

Suriye'de yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde ara tatilde telafi amacıyla ders yapılacak.

Mardin ve Şırnak'ta terör mağduru 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi
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Isparta Düğün Salonları

MARDİN - Suriye'de yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ile Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki okullarda okuyan 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi yarın başlayacak.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Mardin'in Nusaybin ilçesindeki okulların tamamında ve Kızıltepe'de 10 Ekim'de, Artuklu'da 13 Ekim'de, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde sınıra yakın 55 köy ve mezra okulunda 13 Ekim'de ara verilen eğitim öğretime 28 Ekim'de yeniden başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, teröristlerin Suriye tarafından düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda telafi eğitimi verileceğini açıklamasının ardından, bu yıl uygulanmaya başlanan ara tatilde telafi eğitimi için hazırlıklar tamamlandı.

Mardin'de 156 okulda 31 bin 500 öğrenci için ders zili

Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 156 okulda yeniden ders zili çalacak.

Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı koordinasyonunda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince bu okullarda ara tatilde telafi amaçlı eğitim programları hazırlandı.

Bu kapsamda Nusaybin'de 108 okulda 27 bin 541, Artuklu'da 21 okulda bin 203, Kızıltepe'de 27 okulda 2 bin 756 öğrenci, bin 750 öğretmenle ara tatilde eğitim öğretime devam edecek.

Akranlarından geri kalmak istemeyen öğrenciler ile veliler, eğitime devam edilmesinden memnun.

"Öğretmenlerimizden Allah razı olsun"

Kızıltepe ilçesinde yaşayan veli Zekiye Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telafi eğitiminden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Eğitime ara verilen döneme ilişkin açığın kapatılmasının önemine değinen Demircan, "Öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Eğitime devam edilmesine çok sevindik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olaylar olduğu zaman çocuklarımız okula gidememişti. Şimdi o açığı kapatıyorlar, sağ olsunlar." dedi.

Nusaybin'de veli Tayfur Algan, ilçede iki hafta eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin bazı konularda geri kaldığını, Milli Eğitim Bakanlığınca telafi amaçlı eğitim verilmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Algan, "Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için çok güzel olacak. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şırnak'ta 12 bin 917 öğrenci eğitim sürecek

Bakanlığın talimatıyla Şırnak'ta da Valilik ile İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince yapılan planlama doğrultusunda Cizre, Silopi ve İdil'de sınıra yakın köy ve mezralardaki 55 okulda 12 bin 917 öğrenci için ara tatilde de eğitim devam edecek.

Cizre'de 20 okulda 4 bin 316, Silopi'de 15 okulda 3 bin 674, İdil'de de 20 okulda 4 bin 927 öğrenci 18-22 Kasım'da eğitim görecek.

Şanlıurfa'nın ilçelerinde telafi eğitimi başlamıştı

Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle eğitime ara verilen Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde telafi eğitim programı 9 Kasım'da başlamıştı. Telafi eğitimleri sürüyor.

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