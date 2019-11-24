Mardin semalarında balon turu keyfi

Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran medeniyet şehri Mardin'de turizmde yakalanan ivmenin sıcak hava balonu ile daha da artırılması hedefleniyor.

Mardin semalarında balon turu keyfi
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Isparta Düğün Salonları

MARDİN - Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran, farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı, yörede "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen Mardin'de turizm dört mevsim canlılığını koruyor.

Günübirlikçilerle birlikte geçen sene 3 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan, yıl sonuna kadar 5 milyon turiste ulaşmayı hedefleyen hoşgörü kenti Mardin'de sıcak hava balonu uçuşlarının başlaması tatilcileri cezbediyor. Balon turizmi, tarihi kente ilgiyi daha da artırdı.

"Yükseliyoruz Mardin"

Mardin Valiliğince "Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla hayata geçirilen proje ile ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunan kenti gökyüzünden seyretmek isteyen turistler, Dara Antik Kenti'nden balonla havalanıyor.

Dört ayda gerçekleştirilen 90 uçuşta 2 bin 500 kişi bir yandan güneşin doğuşunu izlemenin diğer yandan zengin tarihi dokuyu havadan görmenin keyfini yaşadı.

"Tur operatörleri ciddi rezervasyonlar yaptırıyor"

Balon uçuşu koordinasyon sorumlusu Ömer Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'de balon turizminin heyecan yarattığını söyledi.

Kentin hem turist sayısı hem de kültürel yapılarıyla balon uçuşları için uygun bir altyapıya sahip olduğuna işaret eden Kafkas, "Mardin'in 5 milyon turist hedefine ulaşmasında balonun çok ciddi bir katkısı olacak." dedi.

Balon turizminin çok hızlı geri dönüşler sağlayacağını dile getiren Kafkas, bölgede tesis edilen güvenliğin bu tür yatırımları çekme noktasında etkili olduğunu vurguladı.

Kafkas, balon uçuşlarının domino etkisi olduğunu anlatarak, "Şehirdeki bütün sektörlere etkilerini çok hızlı gösteren çok heyecanlı bir alan. Dolayısıyla Mardin için çok ciddi bir anlam teşkil ediyor. Çok ciddi bir taleple karşılaşıyoruz. En başında beri çok ciddi tur operatörleri ciddi rezervasyonlar yaptırıyor." diye konuştu.

"Mardin geleceğini gökyüzünde arıyor"

Bu gelişmenin öngördükleri bir durum olduğuna dikkati çeken Kafkas, "Çünkü balonla yükseldiğinizde şahane bir görsele ulaşıyorsunuz. Tarihi Antik Dara Kenti'ni ve eski Mardin'i görebiliyorsunuz. Mardin, bu anlamda çok ciddi kültürel mirasa sahip. Dolayısıyla balon bunu büyüleyen bir duruma geliyor." ifadelerini kullandı.

Kafkas, balon turizminin bölgede istihdama da katkı sağlayacağını aktararak, yer ekipleri ve pilotlara ihtiyaç duyulduğunu, bunun tamamının bölgeden sağlanmasının planlandığını, bu manada gençlere istihdam kapısı aralandığını kaydetti.

Sıcak hava balonlarında Mardin'in Türkiye'nin en iyi destinasyonlarından biri olduğunu belirten Kafkas, balon turizminin şehrin uluslararası tanıtımına da önemli katkı sağladığını vurguladı.

Kafkas, şunları belirtti:

"Yurt dışından turist çekmek için çok iyi bir imkan. Yakın bir zamanda şehrin sokaklarında insanlar bu farklılığı hissedecek. Bu noktada hedefimiz Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri. Bu noktada balonu uçuşları ilgili çok ciddi talepleri var. Mardin geleceğini gökyüzünde arıyor. Turizmde, kalkınmada, istihdamda, uluslararası tanıtımda Mardin'e çok ciddi katma değeri olacak."

Mardin Artuklu Üniversitesi MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde öğretim görevlisi Çiğdem Kızılgeçi, kentin birçok güzelliği bünyesinde barındıran önemli bir şehir olduğunu belirterek, bu zengin potansiyelin havadan görülmesinin kentte önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Balon uçuşlarının turizmi daha da canlandıracağını ifade eden Kızılgeçi, özellikle yabancı turist sayısını artıracağını aktardı.

"Bu güzelliği yaşamak için gece yola çıktık"

Elazığ'da öğretmenlik yapan Derya Safi, ilk kez sıcak hava balonuna bindiğini, gezinin heyecanlı ve güzel geçtiğini söyledi.

Kentin tarihi mekanlarını havadan görmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Safi, "Bu güzelliği yaşamak için Elazığ'dan gece yola çıktık. Manzara da çok güzel, bayağı büyüleyiciydi. Herkese tavsiye ediyorum. Bu çalışmayı yapanları tebrik ediyoruz." diye konuştu.

İbrahim Bayar da daha önce gezdiği kenti havadan seyrettiğini dile getirerek, yükseklik korkusu olmasına rağmen gezinin eğlenceli geçtiğini anlattı.

"Daha önce Mardin'e gelmiştik ama kuş bakışı bakmak çok güzel, harika. Özellikle Dara'yı yukarıdan görmek çok güzel bir deneyim. Roma antik kente havadan bakmak çok farklı bir duygu." ifadelerini kullanan Bayar, herkese bu deneyimi tavsiye ettiğini belirtti.

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