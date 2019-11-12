Manisa Valisi Ahmet Deniz Seramiksan'ı ziyaret etti İSTANBUL - Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu'da faaliyet gösteren Seramiksan genel merkezine ziyarette bulundu.Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Vali Ahmet Deniz'e, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz eşlik etti. Deniz ve Yılmaz'ı, Sera