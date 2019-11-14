ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir iş yerinin deposundan ankastre ocağın çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelileri L.E. ve E.E, ocağı satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Üzerilerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.