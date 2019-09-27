MERSİN - Mersin'in Mut Kaymakamlığına gönderilen çiçeklerin satışından elde edilen gelirle 21 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.
İlçede görevine yeni başlayan Kaymakam Muammer Köken, kendisine getirilen çiçekleri öğrencilere destek amacıyla satışa çıkardı.
Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda satılan çiçeklerden elde edilen gelirle, Gökçetaş Mahallesi'ndeki 21 öğrenciye kırtasiye malzemeleri alındı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, malzemelerin arasında çanta, kalem ve defterin yer aldığını söyledi.