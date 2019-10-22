İSTANBUL - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macarların Türkiye'yi ve Türk kültürünü sevdiğini belirterek, "Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor." dedi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, ikili ilişkiler ve güncel konular hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışa değinen Matis, "Macarlar Türkiye'yi ve Türk kültürünü seviyor. Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor. Genellikle Antalya civarına geliyorlar. Ben de Antalya'da 1,5 seneden fazla yaşadım. Bunun dışında son zamanlarda diğer şehirlere de çok fazla Macar turist geliyor. Ortak kültür turizmde çok etkili. Bütün Avrupa'da bu kadar antik dönem kültür mirası da yok. Macarlar burada yerinde görüyor." diye konuştu.

Matis, iki toplumun yüzlerce yıllık ortak geçmişe ve benzer kültürel ögelere sahip olduğunu söyledi.

Macaristan'da özellikle Osmanlı izlerini taşıyan çok sayıda bölgenin olduğunu kaydeden Matis şöyle devam etti:

"Türkleri de Macaristan'a bekliyoruz. Bir haftalık tur programları için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Macaristan'ın güneyinde Osmanlı İmparatorluğu'nun çok fazla izi var. Kanuni Sultan Süleyman'ın vefat ettiği yerdeki türbesini bulduk. Çok önemli bir proje yapılacak orada. Eski Avrupa Kültür Başkenti şehri olan Pecs'in ana meydanında Gazi Kasım Paşa Camisi var. Ortak değerimiz olarak orada kalmaya devam ediyor. Ortak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz."

"Macaristan'ı, Avrupa Birliği pazarına giriş olarak görün"

Büyükelçi Matis, iki ülke arasındaki ortak noktaların ticari hayata da yansıması gerektiğini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana ticari ilişkileri artırmak için birçok şehri gezdiğini anlatan Matis, "Macaristan'ı Türkiye'de daha fazla tanıtmak gerekiyor. Türkler genel olarak Macaristan'ı seviyor. Ama Budapeşte'nin dışında fazla bir yer bilinmiyor. Macaristan'daki ekonomi ve yatırımcı durumu hakkında fazla bir bilgi yok. Ben 9 aydır Büyükelçi olarak görev yapıyorum. Ankara ve İstanbul dışında yaklaşık 15 tanıtım toplantısı yaptık." ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın Türk yatırımcılar için stratejik bir konumda olduğuna dikkati çeken Matis, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Avrupa'da yatırımcılar için en iyi fırsatı biz sunuyoruz. Düşük vergiler ve ucuz iş gücü avantajımız önemli. Macar piyasasını 10 milyon kişilik bir piyasa olarak görmeyin, Avrupa Birliği pazarına giriş olarak görün. Schengen bölgesi bizden başlıyor. Ürünlerinizi buradan Avrupa Birliği'ne kolaylıkla satabilirsiniz. Ayrıca Ukrayna ve Balkanlar'la da buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İş insanları için birçok fırsat sunuyoruz. Bu yüzden Macaristan'da çok fazla Türk iş insanı ve yatırımcı var. Yatırımlar devam ediyor ve biz de önem veriyoruz."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Kasım'da yapacağı ziyaret için çalışıyoruz"

Matis, "Macaristan ve Türkiye arasında karşılıklı sempati var. Bu uzun yıllardır böyle." diyerek, siyasi alanda da bunun doğrudan yansımaları olduğunun altını çizdi.

Liderler ve üst düzey yöneticiler arasında çok sık görüşmeler olduğunu anımsatan Matis, "Siyasi anlamda da çok sıkı bir iş birliği var. Bu sene Dışişleri Bakanlarımız 4 defa görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımızla Türk Konseyi toplantısında şahsen görüştü. İki hafta sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nı tekrar Macaristan'a bekliyoruz. Geçen sene de gelmişti. Bu bizim stratejik ortak olduğumuzu ve iki ülkenin birbirine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 7 Kasım'da yapacağı ziyarete kadar olabilecek en çok mesafeyi katetmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Macaristan Büyükelçisi Matis, Türkiye'nin AB üyeliğine ve son dönemlerdeki gelişmelere ilişkin de "Macaristan olarak Türkiye'nin AB'ye giriş sürecini tamamen destekliyoruz. Bu desteği de her zaman vermeye hazırız. Türkiye AB'ye girmek istediği sürece desteğimiz devam edecek. Gündemde de çok önemli konular var. Macaristan yapabileceği kadar Türkiye'ye desteğe devam ediyor. Bu da ilişkiler açısından çok iyi." ifadelerini kullandı.