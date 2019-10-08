Maarif Vakfından yurt dışındaki Türk nüfusuna yeni eğitim modeli

Türkiye Maarif Vakfı, Avrupa'da ve ABD, Kanada gibi ülkelerde yüzde 3 düzeyindeki üniversiteye devam eden Türk genci sayısını artırmak için akademik ve sosyal desteklerin verildiği "eğitim merkezleri"ni hayata geçirmeye başladı.

Maarif Vakfından yurt dışındaki Türk nüfusuna yeni eğitim modeli
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Türkiye Maarif Vakfı, Avrupa'da ve ABD, Kanada gibi ülkelerde yüzde 3 düzeyindeki üniversiteli Türk genci sayısını artırmak için yeni "eğitim merkezleri" modelini hayata geçirmeye başladı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakfın 1 Eylül 2016'da çalışmalarına başladığını söyledi.

Bu sene üçüncü eğitim öğretim yılını başlattıklarını dile getiren Akgün, "3 yıl önce hiçbir öğrencimiz yokken bugün sahadaki çalışmalarımızla önemli mesafeler aldık." dedi.

Maarif Vakfının 55 ülkede temsilciliklerinin bulunduğunu belirten Akgün, "Eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğümüz ülke sayısı 40'a yükseldi. 300 dolayında okulumuzdaki öğrenci sayımız 33 bine ulaştı." bilgisini verdi.

Balkanlar ve Afrika'da bu yıl ilk kez okul açtıkları ülkelerin bulunduğuna işaret eden Akgün, şöyle konuştu:

"Romanya, bu sene ilk defa, ilk öğrenci kabul ettiğimiz Avrupa ülkesi oldu. İlk yılında 250 öğrenci kaydı aldık. Oradaki Türk toplumu başta olmak üzere yerli vatandaşların da rağbet ettiği güzel bir eğitim kurumunu bu ülkeye kazandırmış olduk. Bunun dışında Afrika'da Burundi ve Madagaskar'da ilk defa okul açarak öğrenci kabul ettik. Yakın coğrafyamızdan Bağdat'ta bu dönem 2 yeni okul açtık. 2 okuldaki toplam öğrenci sayımız bin 200'leri buldu."

Avrupa'daki Türklerden eğitime destek talebi

Özellikle Avrupa ülkelerinde Türk çocuklarının üniversitelere gitme oranlarının oldukça düşük olduğunu bildiren Akgün, bu ülkelerde kendilerine en çok bu oranın artırılması için destek mekanizmalarını harekete geçirme konusunda taleplerin geldiğini söyledi.

"Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlarımızın çocuklarının üniversiteye gitme oranı yüzde 2-3'ü geçmiyor." diyen Akgün, şöyle devam etti:

"Bunun nedenleri arasında sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği bulunuyor. Bu eksikliğe bir çözüm üretmek adına Maarif Vakfı olarak yeni eğitim modelleri oluşturduk. Her ülkede en az 1-2 eğitim merkezi oluşturarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu modelimizi paylaşmak istiyoruz. Bu eğitim merkezlerine Türkçe kitapları götürüyor, materyaller konusunda destek veriyoruz. Böylece gurbetçi çocuklarının okul derslerine destek mahiyetinde olan etüt dersleriyle üniversiteye daha çok yerleşmeleri için onlara akademik ve sosyal destekler vermek üzere bu eğitim merkezlerimizin sayısını artıracağız. Eğitim merkezlerinde ayrıca Avrupa'daki Türk çocuklarının kültür, dil ve kimlik konularındaki ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Strasburg ve Avusturya'da bu anlamda ilk eğitim merkezlerimizi açmış bulunuyoruz. Bu merkezlere çok yoğun ilgi var. Şu anda 450 dolayında öğrencimiz Avusturya'daki eğitim merkezine devam ediyor. Avrupa'da yılbaşına kadar eğitim merkezi açacağımız en az iki ülke daha var."

Akgün, Türklerin en çok yaşadığı ülkeler arasında bulunan Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Kanada gibi ülkelerde de eğitim merkezleri açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini ilgili bakanlıklar, büyükelçilikler, eğitim müşavirlikleri, konsolosluklarla istişare ederek yürüttüklerini bildiren Akgün, "Avrupa, ABD ve Kanada'da yani Türklerin yoğun olduğu yerlerde öncelikli hedefimiz, gençlerimizin Türk kültüründen kopmaması, Türkçeyi unutmaması." dedi.

Birol Akgün, Türkiye'den yurt dışına master ve doktora için giden öğrenciler için de yurtlar açmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimiIsparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi02 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!02 Ekim 2019
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!03 Ekim 2019