Lübnan'da göstericilerden genel grev ve protestolara devam çağrısı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta göstericiler genel grevin sürdürülmesi, yolların kapatılması ve meydanların doldurulması çağrısında bulundu.

Lübnan'da göstericilerden genel grev ve protestolara devam çağrısı
0
Isparta Düğün Salonları

BEYRUT - Lübnan'da hükümetin özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp gibi uygulamalardan vergi alınması kararı üzerine perşembe günü protestolara başlayan Lübnanlılar, gösterilerin yoğun bir şekilde sürdürülmesini istiyor.

Meydanlarda tepkilerini ortaya koyan göstericiler, hükümetin istifasının yanı sıra genel grevlerin sürdürülmesi ve yolların kapatılarak meydanların doldurulması çağrıları yapıyor.

Sosyal medya hesaplarından, bazı firmaların, çalışanlarına grevlere katılmamaları için baskı yaptığına dair haberlerin yayılması halkın büyük tepkisine yol açtı.

Hükümetin gelirleri doğru şekilde harcanmadığı öne sürülüyor

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, zam kararından vazgeçildiğini duyurmasına rağmen protestocular meydanlarda kalmayı tercih etti. Barışçıl gösterilerde Lübnanlılar, hükümetin yolsuzluk ve işsizlikle mücadele etmediğini, gelirlerin doğru şekilde harcanmadığını öne sürüyor.

Beyrut merkez ve 6 farklı noktada toplanan göstericilerin toplam sayısının 1 milyon 700 bine ulaştığı belirtiliyor.

Krizin çözümü için çaba sarf eden Başbakan Saad el-Hariri, küçültülmüş bakanlar kurulu toplantısında yeni ekonomik paket sundu. Bakanlar kurulunda tartışılan pakete karşı çıkan hükümet ortaklarından Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, aralarında Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in de bulunduğu bazı bakanların istifasını istedi.

Canbolat daha önce Hariri'ye hükümetin istifa etmesi teklifinde bulunmuştu.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni ücretler belli oldu
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi
Isparta'da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında
Isparta’da kamp ve karavan etkinliği
TED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
​Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “İnşaat sektörünün önünü açmaya devam edeceğiz”
Isparta Belediye Başkanı Muhtarlar Günü mesajı
İşte Türkiye-ABD anlaşmasının detayları
Isparta'da Tıbbi adaçayı ve Tıbbi nane yetiştiriciliği
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu
Isparta'nın istihdam hedefi 9 Bin kişiye çıkarıldı
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da kaçak içki operasyonu
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI
Isparta'dan Mehmetçik'e Türk Bayraklı 'Vatan' mesajı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandıIsparta'da çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı16 Ekim 2019
BAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMIBAKA'DAN YAŞ SEBZE MEYVE TANITIMI19 Ekim 2019
Isparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecekIsparta gül çiçeğine 7 lira 80 kuruş ödenecek16 Ekim 2019
Isparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarındaIsparta'da taze balıklar Gözde Balık tezgahlarında18 Ekim 2019
Isparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri ArttırılıyorIsparta'da Meraların Otlatma Kapasiteleri Arttırılıyor16 Ekim 2019
Isparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardıIsparta dahil TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı17 Ekim 2019
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vurulduIsparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu15 Ekim 2019
TED Isparta Koleji Okul Başkanını SeçtiTED Isparta Koleji Okul Başkanını Seçti18 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
Ayhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdiAyhan Usta Çiğköfteleri lezzeti şölene çevirdi19 Ekim 2019
Isparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta'da adam öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı17 Ekim 2019
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenilemeGökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme14 Ekim 2019
TED Isparta Koleji'nde seçim heyecanıTED Isparta Koleji'nde seçim heyecanı17 Ekim 2019
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyorKamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor15 Ekim 2019
Isparta'da kaçak içki operasyonuIsparta'da kaçak içki operasyonu17 Ekim 2019
ITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASIITB'DEN BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK AÇIKLAMASI16 Ekim 2019
Isparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durduIsparta Belediye meclisi kahraman ordumuza selam durdu17 Ekim 2019
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!18 Ekim 2019
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyorBulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor15 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu18 Ekim 2019