İZMİR (AA) - Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun yeniden nükseden lösemi hastalığıyla mücadelesine destek vermek amacıyla İzmir'in Tire ilçesinde kök hücre bağışı kampanyası düzenlenecek.

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'da görevli olduğu sırada Köseoğlu'nun sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı çağrısına yanıt vermek üzere Tire'de tüm lösemi hastalarına umut olmak için kampanya düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda Türk Kızılay ile iş birliği yaptıklarını belirten Tanrıseven, şunları kaydetti:

"Şebnem Köseoğlu, Alanya Kaymakamlığım döneminde benim başkanlığını yürüttüğüm kurumun başarılı bir eğitmeni. Kendisi geçtiğimiz yıl lösemiye yakalandı. Azmi sayesinde bu amansız hastalığı yenmeyi başardı ancak geçtiğimiz haftalarda hastalığı yeniden nüksetmiş. Onun tekrar hastalığını yenebilmesi bizlere bağlı. Biz de bu insani yardım çağrısına kayıtsız kalamazdık. Pazartesi ve salı günü Kaymakamlık bahçesinde Şebnem ve bu hastalığa yakalanmış binlerce Şebnem için kan bağışı kampanyası başlatıyoruz.

Hafta başında tüm Tirelileri kampanyaya destek için kök hücre ve kan bağışına bekliyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da temmuz ayında Köseoğlu'nu telefonla arayarak moral vermişti.